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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da polis ve savcı süsüyle vurgun yapan zanlılar tutuklandı! - En son haberler

        İstanbul'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan 6 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Sahtekarlara bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:43
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        Polis ve savcı süsüyle vurgun yaptılar!
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        İstanbul'da, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.

        Yapılan inceleme sonucunda şebeke üyelerinin İstanbul ve Balıkesir'de bir çok kişiyi dolandırdığı belirlendi.

        Şüphelilerin telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para istedikleri ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemi üzerinden kendi hesaplarına para aktarımı yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

        Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da çeşitli adreslerde operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bursa'da ikamet eden bir şüpheli ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. (29), Ş.Ö. (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A.G. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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