Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüpheli bir kişinin bir binaya tırmandığını gördü. Zanlının peşinden içeri giren bekçiler B.K'yi ev sahiplerinin bulunmadığı dairede suçüstü yakaladı.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemede B.K'nin 2014'te Altındağ Örnek Mahallesi'nde hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahlar ile olay yerine gelen üç polisi ağır yaraladığı ve vurularak yakalandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.