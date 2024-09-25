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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polise silah çeken boksöre kelepçe! | Son dakika haberleri

        Polise silah çeken boksöre kelepçe!

        Bursa'da komşularının gürültü şikayetinde bulunduğu eski boksör İsmet K., evinin penceresinden polise silah doğrulttu. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:27
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        Polise silah çeken boksöre kelepçe!
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        Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyen İsmet K. (45), komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekiplerine pencereden silah doğrulttu.

        DHA'nın haberine göre eski boksör olduğu iddia edilen İsmet K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        ESKİ BOKSÖR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Eski boksör olduğu iddia edilen İsmet K., oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki evinde yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı. Gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        DOLDUR-BOŞALT YAPINCA TAKVİYE EKİP İSTENDİ

        Polis, şüpheliyi müziğin sesini kısması için uyardı. Ancak İsmet K., pencereye çıkıp tabancasını polis ekiplerine doğrulttu. Şüpheli silahı doldur-boşalt yapınca polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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