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Dört gün önce Batman’da bir alışveriş merkezinde sırada bekleyen kişilerle bir tartışmaya karışan alkollü sürücü H.G., polisle de tartıştı ve " Batman ufaktır" dedi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, buna sinirlenen polis memuru maskesini çıkararak, "Al suratımı gör beni tehdit mi ediyorsun" diyerek yasalara uyulmasını gerektiğini ifade etti.

Yapılan kontrollerde H.G.'nin 1.08 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi. H.G.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 539 TL, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 420 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca aracın üzerinde yakalama şerhi olduğundan yediemin otoparka alındı. H.G. hakkında alkol oranı 1.00 promilin üzerinde olduğu için TCK 179. madde uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem yapıldı.

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