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Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan S.E. (37),kendisini gözaltına almak için gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı. 6´ncı kattan, balkondan balkona sarkarak 2´nci kata inen S.E., yakalandı. S.E.´nin balkondan balkona sarktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı
Polisi görünce balkondan atlamaya kalktı
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Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.´nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, 10 katlı apartmanın 6´ncı katındaki dairenin kapısını çaldı. Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2´nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.


S.E.´nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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