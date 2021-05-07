Polisi görünce balkondan atlamaya kalktı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.´nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 10 katlı apartmanın 6´ncı katındaki dairenin kapısını çaldı. Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2´nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
S.E.´nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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