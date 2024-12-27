Polisi görünce uyuşturucuları pencereden attılar!

İstanbul Avcılar'da ruhsatsız günlük kiralık apart ev olarak kullanılan binada, kilolarca uyuşturucu haline getirilmiş katkılı tütün diye tabir edilen madde ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre binadakiler polisi görünce hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri yandaki boş araziye atarken, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine binayı ablukaya alıp takibe başladı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

PENCEREDEN ATTILAR

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik madde, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı. Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.