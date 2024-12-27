Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisi görünce uyuşturucuları pencereden attılar! | Son dakika haberleri

        Polisi görünce uyuşturucuları pencereden attılar!

        İstanbul Avcılar'da ihbar üzerine operasyon düzenlenen bir binanın penceresinden kilolarca uyuşturucu madde atıldığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucuları pencereden attılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Avcılar'da ruhsatsız günlük kiralık apart ev olarak kullanılan binada, kilolarca uyuşturucu haline getirilmiş katkılı tütün diye tabir edilen madde ele geçirildi.

        İHA'nın haberine göre binadakiler polisi görünce hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri yandaki boş araziye atarken, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine binayı ablukaya alıp takibe başladı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

        PENCEREDEN ATTILAR

        Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik madde, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı. Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı