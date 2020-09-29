Polisin çapraz sorgusu gerçeği ortaya çıkardı!

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Olay, Cumartesi gecesi merkez Selçuklu ilçesindeki bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup, eğlence merkezi önünde kavga etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kavga sonrası Ramazan Yozcu ve Yücel Akdemir otomobilleri ile olay yerinden ayrıldı. Diğer grup ise Yozcu ve Akdemir'i takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında arkadaki grup, Belh Caddesi üzerinde Yozcu ve Akdemir'in içerisinde bulunduğu otomobile doğru silahla ateş açtı.

Sırtlarından vurulan Yozcu ve Akdemir ağır yaralandı. Önce özel bir hastaneye götürülen 2 yaralı, daha sonra üniversite hastanelerine sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

ÇAPRAZ SORGUDA YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne süren Niyazi U. (41) ve Fatih G'yi (30) gözaltına aldı. Şahısları çapraz sorguya alan polis iki zanlının da olayla ilgili farklı ifadeler vermesinden şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi. Polisin yaptığı çalışmayla gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirenlerin gazino sahiplerinden Ali Kemal U. ile çalışanı Recep S. olduğu tespit edildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Polis yapılan operasyonla her iki şüpheliyi saklandıkları adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polis, olaya yardım ettiği belirtilen gazino müdürü Rıza Ş'yi (50) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Kemal U. ve Recep S. 'kasten öldürmeye teşebbüs', Rıza Ş, 'suç delillerini yok etme', Niyazi U. ve Fatih G. ise 'suç üstlenme ve suçluyu kayırma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal U. ve Recep S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.