Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine Ş.D. idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.
İHA'nın haberine göre; yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından araç sürücüsü Ş.D. İnönü Caddesi Kapalı Çarşı önünde aracı bırakarak, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildi. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin araçta detaylı incelemede bulunduğu araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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