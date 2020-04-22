AA

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkilet Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 38 JN 154 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokarak kaçan sürücü Emin A. ile otomobildeki Mehmet A, Adnan D. ve Murat A. kovalamaca sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde, 3 ruhsatsız tabanca ve şüphelilerin üst aramasında 19 bin lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden Murat A'nın "silahla tehdit ve yaralama" iddiasıyla arandığı öğrenildi.Zanlıların Yenişehir Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri sürüyor