Polisin ellerini ve ayaklarını bağladığı Tunuslu öldü, İtalyan bakan Salvini polisleri savundu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Empoli kasabasında Perşembe günü bir polis kontrolü sırasında elleri kelepçelenen ve ayakları bağlanan Tunus asıllı 32 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.
Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini polisleri savunarak "Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" dedi.
İtalyan basınındaki haberlere göre Perşembe akşamı, para transferi de yapan bir dükkanda 40 euro ile işlem yapmak isteyen 32 yaşındaki Arefet Arfaoui, dükkan sahibinin şüphesini çekti. Arfaoui'nin vermek istediği 20 euro'lardan birinin sahte olduğundan şüphelenen dükkan sahibi polisi aradı.
Polisin kontrolü sırasında direniş gösterdiği, kaçmaya çalıştığı iddia edilen Arfaoui, polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. İddiaya göre Arfaoui'nin kelepçeli haldeyken de direniş göstermesi üzerine polis dükkan sahibinden bir ip istedi ve bu iple Arfaoui'nin ayaklarını da bağladı.
Bu sırada fenalaşan adama ilk yardım ekipleri müdahale etti ancak Arfaoui hayatını kaybetti.
'Hükümetin tutumu cezasızlık hissini pekiştiriyor'
Arefet Arfaoui'nin polis müdahalesi sırasında, elleri ve ayakları bağlıyken hayatını kaybetmesi sosyal medyada polise tepki gösterilmesine yol açarken İçişleri Bakanı Salvini polisi savundu. Olayla ilgili inceleme sürerken Salvini'nin Arfaoui'nin "kalp krizinden" öldüğünü söylemesi de dikkat çekti.
Göçmen karşıtı, aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini sosyal medyada yayımladığı mesajında "Sabıka kaydı olan ve sahte para kullandığı için durdurulan göçmen, hızla yapılan ilk yardım müdahalesine rağmen kalp krizinden öldü. Ben, saldırıya uğrayan ve yalnızca görevlerini yapan polislerin destekçisiyim: Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" dedi.
Salvini'nin bu sözleri, olayın kendisi kadar tepkiye yol açtı ve sosyal medyada Salvini'ye "faşistlik" suçlamaları geldi. Sosyal medyada verilen tepkilerin bazıları şöyle oldu:
"Polis eliyle ölümler devam ediyor. Bu hükümetin tutumu da cezasızlık hissini pekiştiriyor."
"Bir insan hayatı yok oldu, İçişleri Bakanı'nın görevi gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin ölmesini ya da yaralanmasını önlemektir."
"Şimdi de adli tıpçı mı oldunuz? Aynı zamanda soruşturmayı beklemeden polisleri aklayan bir hakim misiniz? Yoksa bu, idam cezasını getirmek için pek de üstü kapalı olmayan bir girişim mi?"
"İtalya'da hala ölüm cezası mevcut."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.