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        Haberler Gündem Güncel Polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı!

        İstanbul'da çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'un şehit olmasına yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:12
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        Polisin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı!
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        İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'un şehit olmasına yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta trafik uygulamasında görevli polis memuru Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsü Muhammet Furkan Y. kazadan sonra gözaltına alındı.

        TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLMUŞTU

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit olmuştu.

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