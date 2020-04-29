Polisin şüphelendiği otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi - KAHRAMANMARAŞ

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan bir otomobil ve içerisindeki iki kişiden şüphelenerek inceleme yaptı.Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, fişek ile çeşitli türden 2 bıçak bulundu.Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen araçtaki Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.Bu arada şüphelilere sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.
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