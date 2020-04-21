Polisler 500 çocuğu kitapla sevindirdi - KASTAMONU

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Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuklara moral olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ekipler, çocukların evlerinin zilini çalarak çocuklara kitaplar hediye etti.Anasınıfı öğrencilerine boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de Şehit Şerife Bacı romanı ve kitap seti hediye eden ekipler, 500 çocuğa hediye kitapları ulaştırdı.Çocuklar aldıkları hediyelerle mutluluk yaşadı, polislere teşekkür etti.