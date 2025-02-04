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        Polisler stüdyoya geldi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok sıcak gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin en pahalı damadı olarak adı çıkan Okan, yine eski sevgilisi Şermin, eski nişanlısı Sema ve onun annesi Cemile ile yüzleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:52
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        Polisler stüdyoya geldi
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        Okan’ın üzerine Sema ve Şermin cephesinden yine suçlamalar geldi. Okan, Sema tarafından gelen tüm borçları reddederken Şermin’e olan borcunu ödeyeceğini söyledi. Program reklama giderken Sema, eski nişanlısı Okan’ın üzerine doğru koşmaya başladı ve stüdyo buz kesti.

        EMNİYET ALARMA GEÇTİ

        Didem Arslan Yılmaz, stüdyoda Okan’a polislerin şu anda dışarda kendisini beklediğini söyledi. Okan, Didem Arslan Yılmaz eşliğinde dışarı çıkarıldı ve emniyete götürüldü. Stüdyoya dönerken, Didem Arslan Yılmaz'a Sema, Cemile ve Şermin teşekkür etti.

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