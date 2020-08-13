Polislerden

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde karantinada bulunması gereken vatandaşları ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını denetledi ve herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu.Yapılan denetimlerde vatandaşların karantina kurallarına uydukları gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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