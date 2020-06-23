Polislerden maske denetimi - AĞRI

AA

Valiliğin, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara idari para cezası kesileceği duyurusunun ardından polislerce maske takma kuralına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla uygulama yapıldı.Polis ekiplerinin denetim yaptığı caddelerde vatandaşlar ve esnafın büyük oranda maske taktığı gözlendi.Ekipler, ayrıca polis araçlarından anons yaparak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.Vatandaşlardan Aykut Bulan, maske takma zorunluluğun yerinde karar olduğunu ve salgının yayılmasını engellemek için fayda sağladığını söyledi.