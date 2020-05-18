Polisleri görünce perdenin arkasına saklandı - BURSA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde kumar oynandığı tespit edilen 7 iş yerini denetledi.Bu iş yerlerinde bulunan 101 kişiden, kumar oynadığı belirlenen 32'sine 36 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca söz konusu 101 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 318 bin 150 lira ceza kesildi.İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle aranan şüpheli ise gözaltına alındı.Öte yandan, denetimler sırasında bir kişinin perdenin arkasında saklanırken bulunması polis kamerasınca görüntülendi.