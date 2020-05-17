Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - İSTANBUL

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.
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