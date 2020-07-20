Polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı - KAHRAMANMARAŞ

AA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus timleri, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, baraj göletleri ve su kanallarında yüzmenin yasak olduğunu vatandaşlara anlatmak için çalışmalarını artırdı.Tehlikeli davranışı engellemek ve vatandaşları bilinçlendirmek için Kılavuzlu Barajı başta olmak üzere süs havuzları ve kanal boylarında polislerce yapılan denetimde, vatandaşlar hem sözlü olarak hem de broşür dağıtılarak uyarıldı.Baraj göletinde yüzerken yakalanan gençlere ise durumun ciddiyeti anlatılarak, yüzmek için havuzları tercih etmeleri gerektiği ifade edildi.