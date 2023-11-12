Polisten kaçan çocuk, polislere çarptı

Polisten kaçak çocuk, otomobille motosikletli Yunus ekibine çarptı
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki A.E.A., takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarptı. 2 polis memuru yaralandığı kazanın ardından otomobilden inip kaçan A.E.A., yakalandı
Diyarbakır'da, polisten kaçan A.E.A. (16), otomobiliyle motosikletli Yunus ekibine çarptı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de beşine düştü.
MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİNE ÇARPTI
Takip sırasında A.E.A.'nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı.
POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KAÇAN ÇOCUK YAKALANDI
Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede ehliyetsiz sürücü A.E.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobil de çekiciyle incelenmek üzere emniyete götürüldü.