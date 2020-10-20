Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaPolisten kaçarken emniyetin bariyerine çarptı! - haberler
ABONE OL

Polisten kaçarken, emniyet müdürlüğü önündeki beton bariyerlere çarptı!

Isparta'da dikkat çeken bir kovalamaca yaşandı. Olayda, çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan beton bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheli gözaltına alındı. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Polisten kaçarken emniyetin bariyerine çarptı! - haberler
DHA

Olay, 17 Ekim günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. M.İ., Sanayi Mahallesi 3321 sokakta bulunan bir lokantanın önünden anahtarı üzerinde bırakılan 32 AAT 241 plakalı hafif ticari aracı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, araç sahibinin polise haber vermesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler çalıntı aracın Koçtepe köyü yolunda görülmesi üzerine takibe aldı.

Takip sırasında sürücüye durması yönünde çok sayıda ikazda bulunuldu. M.İ. polislerin ikazlarına uymayarak Mehmet Tönge Mahallesi'nden, Fatih Mahallesi istikametine doğru yan yolu kullanarak kaçmaya devam etti.

Emniyet Müdürlüğü önünde geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, bina önünde bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan M.İ., kaza sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza ve öncesinde şüphelinin kaçma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.İ.'nin kullandığı aracın çok süratli olduğu ve Emniyet Müdürlüğü binası önünde geldiğinde bariyerlere çarpma anı yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a mesaj -- Haberler
GÜNDEMBakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj
Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı - Son dakika Haberler
GÜNDEMArkadaşını boğazını keserek öldürdü!
Son dakika! Kılıçdaroğlu 'erken seçim' çıkışını yineledi - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu 'erken seçim' çıkışını yineledi
Son dakika: İstanbul'da fabrikada yangın!
GÜNDEMİstanbul'da fabrikada yangın!
Köylülerin ikinci karşılasması kanlı bitti: 9 yaralı
GÜNDEMKöylülerin ikinci karşılaşması kanlı bitti
Ağır vasıtalar birbirine girdi: 3 yaralı
GÜNDEMAğır vasıtalar birbirine girdi: 3 yaralı
SON DAKİKA! Başkan Böcek'in sağlığında önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMBaşkan Böcek'in sağlığında önemli gelişme!
O kentte sıcaklık 8 derece birden düştü! - haberler
GÜNDEMO kentte sıcaklık 8 derece birden düştü!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine mesaj - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X