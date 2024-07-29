Polisten kaçarken kaza yaptı Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken ağaçlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız silah bulunurken, araç detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:11 facebook

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