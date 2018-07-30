Polisten kaçarken kaza yaptılar!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde saat 14.15'te meydana geldi. Kaldırımda yürüyen S.A. adlı kadına motosikletli iki kişi yaklaştı. Kadının elindeki cep telefonunu alan kapkaççılar hızla olay yerinden uzaklaştı. S.A. şok geçirirken, çevredeki vatandaşlar olayı hemen 155'e bildirdi.



POLİSTEN KAÇAMADILAR

İhbar üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapkaççıların kaçtığı yöne doğru hareket etti. Polisin geldiğini gören kapkaççılar, panikleyip kaza yaptı. Motosikleti olay yerinde bırakan 2 zanlı bu kez yaya olarak kaçmaya başladı ancak kısa süre sonra yakalandı. Kazada yaralanan zanlılardan M.G. hastaneye kaldırılırken diğer şüpheli H.U. ise sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

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