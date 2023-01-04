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Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdiler!
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Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada 

İstanbul Sultangazi'de bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla ihbar edilen 4 kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Şüpheliler, polisin uyarı ateşine rağmen çok sayıda araca çarpıp kaçmaya çalıştı

Polisten kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdiler!
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DHA

Sultangazi'de, park halindeki otomobilin içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddiası ile ihbar edilen 4 kişi, polisin olay yerine gelmesi ile mahalleyi birbirine kattı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler, polisi gördükten sonra otomobille harekete geçerek, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Polisin uyarı ateşi açmasına aldırmayan şüphelilerin bulunduğu otomobil, bu sırada park halindeki üç otomobil ile seyir halindeki kamyonete hasar verirken, filmleri aratmayan kaçış güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sokak arasında, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenen mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis ekipleri, otomobilin yanına yaklaştığı sırada, sürücü otomobili çalıştırarak hareket etti. Bu sırada geri manevra yapan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Polisten kaçmak için kaldırımda ilerleyen otomobile, ekipler uyarı atışı yapmasına rağmen sürücü durmayarak, kaldırımda devam etti. Ara sokağa giren otomobil, burada seyir halindeki kamyonete ve park halindeki iki araca daha çarptı. Otomobilin lastikleri patlamasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, bir başka sokakta otomobili park etti. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki 3 kişi, yaya olarak kaçtı. Polis, kaçan 4 kişiyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

"MADDE KULLANDIKLARI SÖYLENİYOR"

Yaşananları anlatan oto tamircisi Sadık Tekin, "Dışarıdan bir gürültü sesi geldi. Ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığımız zaman aracın biri polislerden kaçıyordu. Araçta 4 kişi varmış. Bizim sokakta park halinde üç araca, seyir halinde olan kamyonete çarptılar. Bir kaç dakika sonra arka sokağa geçtik. Otomobil oradaydı ve kullanılamaz haldeydi. Polisler geldi. Polis, 3 kişiyi yakalamış, birinin de yaya olarak kaçtığı söylendi. Madde kullandıkları için kaçtıklarını söylediler. Bizim sokaktan geçerken personelimiz de sokaktaydı. O sırada onlara da çarpabilirdi. Allah korudu onları. Kıl payı kurtardılar diyebiliriz. Hatta bir müşterimiz de aracına bakmak için yola çıktığında sesi duyup kaçtı. Kaçmasa belki aracın altında kalabilirdi" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin otomobille kaçtıkları anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis otosunun park halindeki otomobilin yanına geldiği, sonra polislerin otomobile yöneldiği, bu sırada sürücünün aracını çalıştırarak hareket ettiği, geri manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarptığı, bir polis memurunun ise sürücü kapısını açmaya çalıştığı, daha sonra otomobilin kaldırıma çıkarak ilerlediği, polislerin de peşinden koştuğu anlar yer aldı. Ara sokağa giren otomobilin, önünde seyir halinde olan kamyonete çarptıktan sonra ilerlemeye devam ettiği; sokakta bulunan bir kişinin aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtulduğu da kamera kayıtlarına yansıdı. Bir başka kamera görüntüsünde ise, araçtan inen bir kişinin hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştığı anlar görüldü.

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