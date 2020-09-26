Polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan E.K. (15),Mustafa Raşit T. (21) ve Umutcan G. (22) kovalamaca sonucu girdikleri ara sokaklarda yakalandı.Zanlıların üzerinden ruhsatsız 4 tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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