Polisten kaçtı, ters yöne girdi!
Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve ters yönde kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ters yöne girmek", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "yetersiz belge ile araç kullanmak" suçlarından ceza kesildi
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 30 bin 200 lira ceza uygulandı.
AA'da yer alan habere göre Mücahit K. idaresindeki otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya başladı.
30 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Otomobil, kovalamaca sonucu Kale Mahallesi Meram 1. Sokak'ta yakalandı. Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ters yöne girmek", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "yetersiz belge ile araç kullanmak" suçlarından 30 bin 200 lira ceza kesildi.