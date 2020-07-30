Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı - GAZİANTEP

İslahiye ve Nurdağı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda bilinçlendirerek dolandırıcılık ve hırsızlık konularına duyarlı olunması konusunda hazırlanan el broşürlerini dağıttı.Sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcılara uygulamalı bilgiler veren polis, satıcılara döviz ile satış yapmamaları konusunda da uyardı.Vatandaşlardan şüpheli gördükleri kişileri 155'e bildirmelerini veya pazar çevresindeki polisleri çağırmalarını istedi.Besici ve vatandaşlar, polislere bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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