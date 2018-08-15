Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, besiciler hayvanlarını satmaya getirirken, vatandaşlarla da kurbanlıklarını almaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, kurban pazarlarında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahte parayla ilgili bilgilendirme yaptı.

Polisler, satıcıları tek tek gezerek, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. Pazarda broşür de dağıtan polis, dolandırıcılık gibi benzer olaylarla karşılaşan kişilerin hemen durumu kendilerine bildirmesi uyarasında da bulundu.

Vatandaşlar da polisin uygulamasından memnun kalarak, sahte paranın ayırt edilmesi konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

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