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        Haberler Dünya Polonya, 2025'te savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkaracağını açıkladı | Dış Haberler

        Polonya, 2025'te savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkaracağını açıkladı

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, 2025 devlet bütçesinin rekor düzeyde savunma harcaması içereceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:48
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        Savunma harcamaları rekor seviyeye çıkacak
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        Polonya Başbakanı Donald Tusk düzenlediği basın toplantısında, gelecek yılın bütçesinin ana noktalarını anlattı.

        Komşu Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle güvenlik endişelerinin yüksek olduğunu ve bu nedenle savunma harcamasını artırmayı amaçladıklarını belirten Tusk, 2025 devlet bütçesinde savunma harcamaları için yaklaşık 48,5 milyar dolar (186 milyar zloti) ayrılacağını aktardı.

        Başbakan Tusk, gelecek yılın bütçesinde savunma alanındaki harcamaların rekor seviyeye çıkarılacağını ve bu miktarın 2024'teki savunma harcamalarına kıyasla önemli bir artış olduğunu vurguladı.

        Polonya savunma harcamaları konusunda NATO ve Avrupa Birliği'nde ilk sıralarda yer alıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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