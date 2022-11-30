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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Polonya-Arjantin maçı canlı yayın
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Polonya-Arjantin maçı CANLI YAYIN

Polonya - Arjantin maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Polonya, Arjantin'den en az 1 puan aldığı takdirde son 16 turuna yükselecek. 3 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Messi'li Arjantin ise rakibini devirip tur biletini kapmak istiyor. Polonya Arjantin maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI İZLE | Polonya-Arjantin maçı canlı yayın

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

STAT: 974
HAKEM: Danny Desmond Makkelie (Hollanda)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski, Lewandowski.
Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Allister, Messi, J.Álvarez, Di María.

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Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Polonya, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Birer mağlubiyet ve galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin ise 3 puana sahip. Arjantin, aynı puana sahip Suudi Arabistan'ın averajla önünde yer alıyor.

Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'e grubun diğer maçına bakmadan son 16'ya yükselmesi için ise Tangocuların galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.

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