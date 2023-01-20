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Polonya: Baltık devletleriyle NATO içinde büyüyen bir etki haline geliyoruz

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'nun doğu kanadının önemi ve güvenlik ihtiyacı artarken, Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan Polonya, kendilerinin ve Baltık devletlerinin 'NATO içinde büyüyen bir güç' olduğunu söyledi. Polonya, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları gönderme ihtimali konusunda da iyimser.

Polonya: Baltık devletleriyle NATO içinde büyüyen bir etki haline geliyoruz - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / AA

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ülkesi ve Baltık devletlerinin NATO ittifakı içinde "büyüyen bir etki" haline geldiğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen güvenlik politikası konferansı "Snow Meeting"in ardından değerlendirmelerde bulunan Rau, Polonya, Litvanya ve Baltık devletlerinin NATO'nun doğu kanadını oluşturduğunu ifade etti.

Rau, Alman hükümetinin Leopard tanklarını Ukrayna'ya vermesi için ikna konusunun da toplantıda gündeme geldiğini belirterek, "Görüş ayrılıkları var ama ben iyimserim. Polonya ve Baltık devletleri, NATO ittifakı içinde 'büyüyen bir etki' haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Polonya-Litvanya ilişkilerinden övgüyle söz eden Rau, "Güvenlik, enerji ve ulaşım gibi konularda tek ses olarak konuşuyoruz. Siyasi olarak yakınız." diye konuştu.

Litvanya'daki konferansta bu yıl Ukrayna'ya batı desteği konusuna odaklanıldığı bildirildi.

LEOPARD TANKLARI

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferinin gerçekleşmesini istediklerini belirterek, bunun Kiev'e önemli ölçüde yardımcı olacağını ifade etti.

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Almanya'da ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından konuşan Blaszczak, toplantı kapsamında Leopard tankları bulunan ülkelerle bu tankların Ukrayna'ya transferi konusunu görüştüklerini söyledi.

Blaszczak, Polonya'nın halihazırda Ukrayna'ya askeri destek sağladığına dikkati çekerek "Güney Kore ve ABD ile askeri anlaşmalarımız var. Polonya ordusunu kademeli olarak modernize ediyoruz." dedi.

Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferinin gerçekleşmesini istediklerini vurgulayan Blaszczak, "Bu tanklar Kiev'e önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP

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