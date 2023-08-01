Polonya Belarus sınırına asker gönderiyor Polonya, Belarus askeri helikopterlerinin Polonya sınırını ihlal ettiğini belirtti. Belarus Savunma Bakanlığı ise iddiayı reddetti. Bakanlık, Polonya'nın sınıra asker yığmak için bahane ürettiğini öne sürdü.

Belarus, Polonya'nın 'sınır ihlali' iddialarını reddetti.

Belarus Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-24 ve Mi-8 helikopterlerinin Polonya sınırını ihlal ettiği yönündeki suçlamalar, Polonya askeri ve siyasi liderliği tarafından Belarus sınırına kuvvet ve araç yığılmasını haklı göstermek için uydurulmuştur"

Polonya, Belarus askeri helikopterinin sınırlarını ihlal ettiğini öne sürmüş ve sınıra daha çok kuvvet sevk edeceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA