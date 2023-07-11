Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya 'ateşkesten sonra' asker gönderebileceklerini söyledi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ateşkesten sonra ve NATO misyonunun bir parçası olarak" ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi.

Duda, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın en kısa sürede NATO'ya katılmasının Polonya'nın "çıkarına" olduğunu belirten Duda, "Ateşkesten sonra ve NATO misyonunun bir parçası olarak" ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini ifade etti.

Duda, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına ilişkin kararın Vilnius'taki zirvede verilmeyeceğini, bunun için "savaşın bitmesinin beklenilmesi gerektiğini" vurguladı.

Almanya'nın olası bir NATO-Rusya savaşına yönelik korkusunu anladığını kaydeden Duda, ancak "Ukrayna'da olası bir NATO barış koruma misyonunun sadece Almanya'nın endişesi olmadığını" söyledi.

Duda, "Ukrayna, savaş hala devam ederken NATO'ya üye olursa, önce (herhangi bir saldırı durumunda askeri yardımın yapılmasına izin veren) 5. maddenin uygulanmasını talep edeceğinin bilinmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'yla barış müzakereleri yapmaya karar vermesi ihtimaline de değinen Duda, bu görüşmelerin sonunda alınabilecek ateşkes kararının korunmasına Polonya'nın da katılabileceğini ancak "her şeyin anlaşmalara bağlı olduğunu" ifade etti.

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