Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor

        Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor

        Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı savaş açan Polonyalı çiftçiler, Başbakan Donald Tusk'ın ofisinin önünde toplandı. Meclise ve başbakanlık ofisine çıkan yolları kapatan protestocular, hükümetin Yeşil Mutabakat programından çekilmesini ve Ukrayna'dan tahıl ithalatının durdurulmasını istiyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya'da çiftçilerden bir protesto daha
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya'da çiftçiler bir kez daha başkent Varşova'da protesto gösterisi düzenledi. Binlerce çiftçi, Başbakan Donald Tusk'ın ofisinin önünde toplandı.

        Hükümetin, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat programından çekilmesini talep eden protestocular, traktörleriyle başkente giden otoyolları kapattı.

        Çiftçilerin talepleri arasında Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatının durdurulması da var.

        Protestoculardan bazılarının AB bayrağını çiğnediği görüldü. Üzerinde "çiftçi" yazan sembolik tabut da yıkıldı.

        Polonyalı çiftçiler, polis müdahalesine havai fişek ve sis bombası ile karşılık verdi.

        REKLAM

        AVRUPA'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

        Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

        Tepki gösterilen konular arasında birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

        Çiftçiler AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde de bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuşuyor
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın