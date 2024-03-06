Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor

Polonya'da çiftçiler bir kez daha başkent Varşova'da protesto gösterisi düzenledi. Binlerce çiftçi, Başbakan Donald Tusk'ın ofisinin önünde toplandı.

Hükümetin, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat programından çekilmesini talep eden protestocular, traktörleriyle başkente giden otoyolları kapattı. Çiftçilerin talepleri arasında Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatının durdurulması da var.

Protestoculardan bazılarının AB bayrağını çiğnediği görüldü. Üzerinde "çiftçi" yazan sembolik tabut da yıkıldı.

Polonyalı çiftçiler, polis müdahalesine havai fişek ve sis bombası ile karşılık verdi. REKLAM AVRUPA'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Tepki gösterilen konular arasında birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.