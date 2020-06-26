Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Duda avantajlı

AA

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, muhalefetin itirazları sonrası iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

11 adayın yarışacağı seçimde seçmenler oylarını hem sandıkta hem de mektup yoluyla kullanabilecek.

Adayların pazar günü yapılacak seçimde yüzde 50 oy oranını aşamamaları durumunda, 12 Temmuz'da ikinci tur yapılacak.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, ülkede iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın yüzde 42, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 28 alarak ikinci tura kalmaları öngörülüyor.

Seçimde ayrıca Szymon Holownia'nın yüzde 10, Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı adayı Krzysztof Bosak'ın yüzde 7, Polonya Köylü Partisi (PSL) lideri Wladyslaw-Kosiniak-Kamysz'ın ise yüzde 4 oy alması bekleniyor.

Polonya uzmanı ve gazeteci Gabor Stier, pazar günü düzenlenecek seçimi, AA muhabirine değerlendirdi.

Stier, Polonya'da cumhurbaşkanının sembolik yetkilere sahip olmadığını, bilakis ciddi yetkileri elinde bulundurmasının, seçimi çok daha önemli kıldığını söyledi.

- Muhalefet adayının kazanması çalkantılı bir döneme kapı aralayabilir

Seçimleri muhalefetin adayının kazanması durumunda Polonya'da siyasi anlamda gelecek dönemin çalkantılı geçebileceğini kaydeden Stier, ''Bu açıdan bakıldığında Andrzej Duda'nın mı yoksa muhalefetin adayı olan Rafal Trzaskowski'nin mi kazanacağı önem arz ediyor. Seçimi eğer ikincisi kazanırsa ülkede çalkantılı bir iç politika beklenebilir. Parlamentonun senatosunu da muhalefet çoğunluğu oluşturuyor.'' diye konuştu.

Duda'nın bu yüzden seçim kampanyasında istikrar, hükümet ile iş birliği konularını ön plana çıkardığına dikkait çeken Stier, Trzaskowski'nin seçimi kazanması halinde ülkede ciddi bir istikrarsızlık beklenmeyeceğini ama bu durumun iktidardaki PİS'in artık ciddi anlamda güç kaybettiğinin göstergesi olacağını vurguladı.

- Gelenekselci Duda, liberal Trzaskowski'ye karşı

Duda'nın geleneksel aile modelini savunduğunu, rakibi Trzaskowski'nin ise liberal tutum sergileyerek LGBT topluluklarını da kapsayıcı bir dil geliştirdiğini ifade eden Stier, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Trzaskowski her şeyden önce hükümetin artık yorulduğunu, salgınla mücadele konusundaki tutumunu eleştirerek sempatizanlarını sandığa götürmeye çalışıyor. Liberal programı kapsamında azınlıkların haklarını genişleteceğini, hayvan haklarından sorumlu bir birim kuracağını ve yeşil hareketi destekleyeceğini açıkladı. Duda ise hükümet ve cumhurbaşkanı iş birliğinin ve böylece iç siyasette istikrarın süreceğini, sosyal yardımların süreceğini ve devlet tarafından yatırımların devam edeceğini dile getiriyor.''

- Seçim 10 Mayıs'ta yapılsaydı Duda ilk turda kazanırdı

Stier, seçimlerin salgın dolayısıyla ertelenmemesi halinde ana muhalefet oluşumu Civic Platformun önceki adayı olarak gösterdiği Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Malgorzata Kidawa-Blonska'nın seçimlerde ciddi bir mağlubiyet yaşayarak Duda'nın birinci turda yüzde 50 üzerinde oy alabileceğini söyledi.

- Muhalefet salgını fırsata cevirdi

Salgının muhalefete aday değiştirme fırsatı sağladığına işaret eden Stier, ''PO'nun Kidawa-Blonska yerine Trzaskowski'yi göstermesi çok iyi bir adım olarak algılandı (kabul gördü). Trzaskowski muhalefeti toplayarak, seçimlere bağımsız aday olarak giren ve liberallerden destek alan Holownia'yı sollamayı başardı.'' dedi.

Stier, yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının ilk turu Duda'nın birinci bitireceğini gösterdiğini ama 12 Temmuz'da düzenlenecek seçimin sonucunun tamamen belirsiz olduğunu ifade etti.

Polonya'da iktidarda olan PİS ve Cumhurbaşkanı Duda'nın anayasa mahkemesi, basın ve hukuk sistemine yönelik yaptığı son düzenlemeler Avrupa Birliği (AB) tarafından eleştirilmişti.

Rusya'nın ulusal güvenlik açısından ana tehdit olarak kabul edildiği Polonya'da, Duda'nın ABD ile kurduğu ilişki dikkati çekiyor.

,Aşkın Kıyağan