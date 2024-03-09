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        Haberler Dünya Polonya'da hükümet, AB'nin "Yeşil Mutabakat" programında değişikliklere gidiyor

        Polonya'da hükümet, AB'nin "Yeşil Mutabakat" programında değişikliklere gidiyor

        Polonya'da çiftçiler ile yaptığı görüşmelerden sonuç almayan hükümet, Avrupa Birliği'nin (AB) "Yeşil Mutabakat" programında değişikliğe gitme sözü verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:50
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        Polonya Tarım Bakanı Yardımcısı Michal Kolodziejczak, başkent Varşova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Kolodziejczak, 15 Mart'ta Yeşil Mutabakat programında yapılan değişikliklerin duyurulacağını, bu kapsamda çiftçilere en çok zarar veren düzenlemelerin iptal edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

        En tartışmalı konunun toprağın nadasa bırakılması olduğunu belirten Kolodziejczak, bu uygulamadan geri dönülme ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi.

        Kolodziejczak, AB Komisyonu'nda bulunan Polonyalı yetkililerin Yeşil Mutabakat düzenlemelerinden ayrılmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak bu düzenlemeleri geri çekmenin kolay olmadığını, hükümetin bağlı kalması gereken mali çerçevesi olduğunu belirtti.

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        Öte yandan, Başbakan Donald Tusk da 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, çiftçilerin taleplerinin yerinde olduğunu ve söz konusu programın düzenlenmesini planladıklarını söylemişti.

        Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto ediyor

        Polonya'da binlerce çiftçi, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını uzun süredir protesto ediyor.

        Ülkede Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithalatını ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto eden binlerce çiftçi, 6 Mart’ta başkent Varşova'daki başbakanlık ofisinin önünde gösteri düzenlemişti.

        Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, ayrıca AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunmuş, Polonya'nın AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istemişti.

        Avrupa'da çiftçi protestoları

        Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

        Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

        Çiftçiler, ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

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