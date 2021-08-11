Polonya'da hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti 0:00 / 0:00

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'i görevden alması üzerine Gowin'in partisi koalisyondan ayrılma kararı aldı.

Gowin salı akşamı gazetecilere verdiği demeçte, "Başımız dik olarak hükümetten ayrılıyoruz. İstifam Birleşik Sağ'ın sonu ve koalisyonun dağılması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Anlaşma Partisi tarafından yapılan açıklamada, partinin hükümetten, hem Sejm (meclis) hem de Senato'dan ayrılarak kendi grubunu kuracağı belirtildi.

460 sandalyeli mecliste 12 milletvekili bulunan Anlaşma Partisi, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ve Polonya Dayanışması ile Birleşik Sağ koalisyonunu oluşturuyordu.

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller yaptığı açıklamada, hem Anlaşma Partisi hem de muhalefetteki bazı milletvekillerinin hükümete destek vermeye devam edeceğini öne sürdü.

Polonya'da medya kanunu ve vergi reformu düzenlemesi başta olmak üzere çeşitli kanunlar yüzünden PiS ile Anlaşma Partisi arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

'Polonya Anlaşması' olarak isimlendirilen bir program kapsamında PiS, orta sınıfın vergilerini düşürmeyi iş dünyasına ise daha fazla vergi ödemeyi gerektiren bir program uygulamak istemişti. Anlaşma Partisi, bu programa karşı çıkıyor.

Gowin, "Birleşik-Sağ'ın vergileri artırmayacağını duyurduk. Ancak Başbakan Mateusz Morawiecki'nin geçtiğimiz günlerde sunduğu vergi tasarısı sadece büyük girişimciler için değil, tüm girişimciler, orta sınıf için ciddi bir vergi artışı anlamına geliyor." sözleriyle kendini savundu ve parti olarak neden bu programa karşı çıktıklarını anlattı.