Amerikan Lockheed Martin şirketinin ürettiği yeni nesil savaş uçağı olan F-35'ler için talepte bulunan son ülke halen Sovyet dönemi uçaklarını kullanan Polonya oldu.

Komşusu Rusya'nın bölgede artan etkinliğine karşı, son dönemde ABD ile savunma sanayi alanında önemli işbirliklerine imza atan Polonya, Washington'dan 32 adet F-35 savaş jeti almak için harekete geçti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Bugün, Amerikalı ortaklarımızla lojistik ve eğitim paketleriyle birlikte 32 adet F-35A savaş uçağı alma talebimizi ilettik" ifadelerinmi kullandı. Blaszczak ayrıca, ABD'yi Polonya'daki askeri varlığını artırması konusunda ikna etmeye yakın olduklarını belirtti.

ABD'nin Polonya'nın yanı sıra, Singapur, Romanya, Yunanistan ve İspanya'ya da F-35 savaş uçaklarından satması bekleniyor. F-35 savaş uçaklarının tanesinin 85 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.