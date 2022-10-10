Polonya'dan Belarus'taki vatandaşlarına: Ülkeyi terk edin 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından son olarak Kerç Köprüsü'nün bombalanması ve bugün Rusya'nın Kiev'e saldırısının ardından gerginlik artarken, Rusya ile askeri iş birliği yapacağını açıklayan Belarus'a Polonya'dan tepki geldi.

Hükümet, web sitesinde yayınlanan açıklamada, "Belarus Cumhuriyeti topraklarında kalan Polonya vatandaşlarının topraklarını mevcut ticari ve özel araçlarla terk etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.

AB VE NATO'DAN BELARUS'A UYARI

AB ve NATO, Belarus'a Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku ihlal eden "acımasız gayrimeşru teşebbüsüne" karışmaktan uzak durma çağrısında bulundu. Belarus halkının büyük çoğunluğuna karşı, ordunun savaşa katılması ve muhtemel sonuçlar değerlendirilirken, "Belarus ordusunun bu savaşa doğrudan katılımı ya da herhangi bir eylemi, yeni ve güçlü kısıtlayıcı tedbirlerle karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.