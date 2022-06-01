Polonya Galler maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Gareth Bale ve Robert Lewandowski gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

POLONYA GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Polonya Galler maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

POLONYA GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 4.Grup ilk maçına sahne olacak Polonya Galler mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.