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        Haberler Dünya Polonya, hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan bir nesnenin' girdiğini duyurdu

        Polonya, hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan bir nesnenin' girdiğini duyurdu

        Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan, uçan bir nesnenin' girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:30
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        Polonya hava sahasına Ukrayna'dan 'uçan bir nesne' girdi
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        Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

        Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

        Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

        "NATO, teyakkuz halindedir"

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

        NATO'nun müttefiki Polonya ile dayanışma ve temas içerisinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO, teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

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        #Polonya
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