Polonya - İrlanda maçı heyecanı

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Polonya, 11 Eylül 2018 Salı günü İrlanda takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 7 puanlı Polonya 54. sırada bulunuyor, İrlanda 3 puana sahip ve 196. sırada. Ev sahibi Polonya, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İrlanda, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da Polonya kazanır 1.35, berabere biter 3.60, İrlanda kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Polonya son haftadaki İrlanda müsabasında 2-1 kazandı.

İrlanda, Polonya karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Polonya, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

İrlanda, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İrlanda 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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