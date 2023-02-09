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Polonya İtfaiyesi Şefi: "İhtiyaç duyulduğu sürece kurtarma operasyonlarına devam edeceğiz"

Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'de bulunan ekibinin ihtiyaç duyulduğu sürece kurtarma operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Polonya İtfaiyesi Şefi:
AA

Bartkowiak, Adıyaman'ın Besni ilçesinde süren çalışmalarına dair AA muhabirine bilgi verdi.

Besni'de 70 binden fazla kişinin bulunduğunu kaydeden Bartkowiak, bölgede çok sayıda binanın yıkıldığını ve birçok kişinin enkaz altında hayatta olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bartkowiak, önce çalışmalar için bir üs kurduklarını belirterek, "İlk kurtarma haberini 7 Şubat'ta aldık. Türk ve Polonyalı ekipler tarafından bir kişi kurtarıldı. 3 saat sonra ikinci ve sonrasında üçüncü depremzedeyi kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının ilk gününde 17 yaşındaki kız çocuğu ile 4 kişilik bir aile dahil 8 kişiyi kurtardıklarını anlatan Bartkowiak, 8 Şubat'ta da 13 yaşındaki kız çocuğu ile genç bir kadını kurtardıklarını söyledi.

Bartkowiak, "Kuvvetli, soğuk rüzgar nedeniyle olay yerindeki durum çok zor ancak itfaiyeciler hala tam bir özveriyle çalışıyorlar. Bugün de sabah saatlerinde 62 yaşındaki bir erkeği kurtardık. 76 itfaiyeci ve 8 köpekten oluşan ekibimiz şu ana kadar 11 kişiyi kurtarmış oldu. Sahada 7 gün çalışma yapacağız ancak ihtiyaç duyulduğu sürece arama kurtarma operasyonlarına devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk ve Bulgar ekiplerle işbirliği yaptıklarını anlatan Bartkowiak, "İtfaiyeciler binaları stabilize etmek, yapıları kesmek için ekipmanlar götürdü. Yerel yönetimlerin de güçlü desteğine sahibiz." dedi.

Bartkowiak, 1999 Marmara depreminde de Türkiye'de çalıştıklarını, 2003'te İran, 2005'te Pakistan, 2010'da Haiti, 2015'te Nepal ve son olarak 2020'de Lübnan'da arama kurtarma operasyonlarına katıldıklarını ifade etti.

Polonya'dan 76 itfaiyeci ve 8 kurtarma köpeğinin yanı sıra madencilerden oluşan bir ekip de Türkiye'de bulunuyor. Ayrıca bu sabah itibarıyla 52 kişiden oluşan askeri sağlık personeli de Türkiye'ye vardı.

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