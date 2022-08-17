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Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Polonya'nın Oder Nehrindeki toplu balık ölümlerinin gizemini çözmek için yurt dışındaki laboratuvarlara başvurulduğu bildirildi. Polonyalı itfaiyeciler şu ana kadar yaklaşık 100 ton ölü balığı çıkardıklarını açıkladı.

Polonya İtfaiyesi Basın Ofisinden Monika Nowakowska-Drynda , "Daha önce bir nehirde bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirmemiştik" dedi. Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için 500'den fazla itfaiyeci, tekneler, ve dronla çalışmalara devam ediliyor. Balıkların ölümüne neyin yol açtığı da henüz tespit edilemedi.

NE OLMUŞTU?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etmişti.

Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz vermişti. Morawiecki, "Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri'ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz" demişti.