ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise tasarının onaylanmasından dolayı "derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti.

Muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Polonya'da medya ve basın alanında faaliyet gösterecek şirketlerin lisans koşullarını yeniden düzenliyor.

Yeni yasa Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya'daki faaliyetini yasaklıyor.

Bu da eğer söz konusu taslak yasalaşırsa Polonya'da muhalif yayın yapan Amerikan kökenli TVN24 medya grubunun lisans hakkının elinden alınacağı anlamına geliyor.

Blinken: Yasa, Polonya'nın yatırım ortamını baltalayabilir

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın, Polonyalıların inşa etmek için uzun süredir uğraştığı medya ortamını önemli ölçüde zayıflatacağını savundu.

Polonya'nın güçlü bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Blinken, "Yasa, Polonya'nın güçlü yatırım ortamını da baltalayabilir" dedi.

Hükümet krizine neden olmuştu

Hükümet tarafından meclise sunulan yasa tasarısı Polonya'da hükümet krizine neden olmuştu.

Hükümetin küçük ortağı Anlaşma partisi yeni medya yasası taslağına parlamentodaki oylamada destek vermeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Başbakan Mateus Morawiecki, Anlaşma Partisi Başkanı Jaroslaw Govin'i başbakan yardımcılığı görevinden azletti.

Bu gelişmenin ardından koalisyon ortağı Anlaşma Partisi de koalisyondan ayrılma ve parlamentoda PIS hükümetinden desteğini çekme kararı aldı.

Anlaşma Partisi'nden 13 milletvekilinin koalisyondan ayrılması, PIS önderliğindeki koalisyonun artık parlamentonun alt kanadında çoğunluk sağlayamaması anlamına geliyor.

BBC'nin Varşova muhabiri Adam Easton, yasanın onay için şimdi muhalefetin çoğunluk sağladığı Senato'ya gideceğini bildirdi. Easton'ın aktardığına göre Senato yasada değişiklik talep edebilir ya da reddebebilir.

Ancak, parlamentonun alt kanadı her türlü değişikliği geri çevirebilir ve yine de sonunda tasarıyı onaylayabilir.

Analistler ise PIS'in bağımsız bazı parlamenterleri yanına çekmek için her türlü yönteme başvuracağını söylüyor.

Bağımsız haber yapabilen tek televizyon kanalı

Yeni yasadan etkilenecek olan TVN24 haber kanalı, Polonya'da bağımsız haber yapabilen tek televizyon kanalı.

Yeni medya yasasının tek amacının gelişmelere objektif yaklaşabilen yayın politikası nedeniyle çok seyredilen TVN24 kanalını susturmak olduğu saptaması yapılıyor.

Hollanda'da kurulan Polish Television Holding BV'ye bağlı olarak faaliyet gösteren TVN24 kanalının asıl sahibi ise Amerikan Discovery grubu.

Dolayısıyla yeni yasa bir Amerikan şirketini doğrudan hedef alması nedeniyle de uluslararası gerginliklere neden oldu.

Polonya'daki yeni medya yasa taslağını geçtiğimiz günlerde bir grup ABD senatörü sert bir şekilde eleştirmişti.

Bu eleştiriler basın özgürlüğünün kısıtlanmasının, ABD ve Polonya arasındaki ilişkiyi yatırımlar da dahil olmak üzere olumsuz etkileyebileceği uyarısını içermişti.

Yeni medya yasa tasarısı basın özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle Polonya'da birkaç gündür bu yasayla ilgili gösteriler yapılıyor.

Salı günü binlerce kişi ülke genelindeki eylemlerde bir araya geldi. Göstericiler Başkent Varşova'da parlamento önünde toplanırken; Krakow, Wroclaw, Poznan, Lublin ve Szczecin'de de mitingler düzenlendi.

* Tarık Demirkan