Polonya - Portekiz maçı için nefesler tutuldu. Polonya'nın Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Zorlu mücadelede gözler Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’ya çevrildi. Karşılaşma için geri sürerken, Polonya - Portekiz maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda? İşte Polonya - Portekiz maçının tarihi ve saati...