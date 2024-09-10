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        Haberler Dünya Polonya, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı NATO'nun ortak tepki vermesi çağrısı yaptı | Dış Haberler

        Polonya, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı NATO'nun ortak tepki vermesi çağrısı yaptı

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesine karşı NATO'nun ortak tepki vermesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:59
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        Polonya'dan NATO'ya 'Rusya' çağrısı
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        Devlete ait PAP haber ajansına göre, Kosiniak-Kamysz, pazar günü NATO üyesi Romanya ve Letonya'nın hava sahasına Rus İHA'ları tarafından yapılan ihlallerin durumun ciddiyetini kanıtladığını söyledi.

        Kosiniak-Kamysz, NATO müttefiklerinin bu ve benzer durumlara ortak yanıt vermesi gerektiğini, konuyu tartıştıklarını ancak henüz sonuca varılmadığını ifade etti.

        Bakan Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın en iyi hava savunma sistemlerini satın alarak kendisini silahlandırması ve güçlendirmesi gerektiğini de kaydetti.

        Kosiniak-Kamysz'in açıklamaları, Rus İHA'larının pazar günü Letonya ve Romanya hava sahalarını ihlal etmesinin ardından geldi.

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