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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek"

Rusya-Ukrayna Savaşı 355 gündür sürerken, NATO'nun Ukrayna'ya tank desteği kararı savaştaki önemini koruyor. Almanya'nın üreticisi olduğu Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermesiyle başlayan süreçle ilgili açıklama yapan Polonya, ilk tank grubunun mart ayında teslim edileceğini bildirdi.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak:
AA / HABERTURK.COM

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkelerin koalisyona katılacağını belirterek, "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." dedi.

Brüksel'deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanlarından Blaszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitiminin Polonya'da sürdüğünü söyledi.

Blaszczak, Polonya olarak Ukrayna'ya askeri ve insani yardım konusunda adımlar attıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda Polonya ordusunu da güçlendiriyor ve modern ekipmanlarla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Blaszczak, "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkeler koalisyona katılacak. İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

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