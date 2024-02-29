Polonya: Sınırın geçici olarak kapatılması konusunu Ukrayna hükümetiyle görüşüyoruz

Politico'nun yerel basına dayandırdığı haberine göre, Tusk, Avrupa Birliği (AB) tarım politikalarına ve Ukrayna'dan ucuz gıda ithalatına yönelik protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tusk, "Ukrayna tarafıyla sınırın geçici kapatılması ve ürün alışverişi konusunda görüşüyoruz." dedi.

Ukrayna'ya yardım etmek istediklerini fakat "bu yardımın vatandaşlarını olumsuz etkilemesine izin veremeyeceklerini" kaydeden Tusk, ülke piyasasını Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerinin olumsuz etkilemesine karşı koruyacakları mesajını verdi.

Tusk, bu kararın her iki taraf için de "acı verici fakat geçici bir çözüm" olduğunu ifade etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Ukrayna tarafından kimsenin, sınırların kapatılmasıyla ilgili Polonya ile görüşmediğini belirtti.

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Polonya'da binlerce çiftçi, 27 Şubat'ta AB'nin tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto etmişti.

Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdanın iç piyasadaki ürünlerin değerini düşürdüğünü ifade eden çiftçiler, bu ürünlerin ithalatının durdurulmasını talep etmişti.