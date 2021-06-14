2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan sürüyor. E Grubu'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Mücadele Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğinde oynanıyor.

STAT: Saint Petersburg

SAAT: 19.0

YAYIN: TRT 1

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus, Linetty, Krychowiak, Klich, Jozwiak, Zielinski, Lewandowski

YEDEKLER: Skorupski, Fabianski, Kedziora, Helik, Puchacz, Dawidowicz, Kozlowski, Moder, Placheta, Frankowski, Swiderski, Swierczok

TEKNİKDİREKTÖR: Paulo Sousa

SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

YEDEKLER: Kuciak, Rodak, Vavro, Hancko, Koscelnik, Gregus, Weiss, Suslov, Benes, Hrosovsky, Lobotka, Duris

TEKNİKDİREKTÖR: Stefan Tarkovic

HABERTÜRK EURO 2020 ÖZEL SAYFASI YAYINDA!

- Elemelerde G Grubu'nu 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider tamamlayarak EURO 2020'ye katılım hakkı elde Polonya, bu maçlarda 6 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'ye güveniyor.

- EURO 2020'de zorlu rakiplerle aynı grupta yer alan Slovakya, 2016'nın ardından ikinci kez şampiyonada boy gösterecek. Elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Slovakya, play-off'larda normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından İrlanda Cumhuriyeti'ni penaltılar, Kuzey İrlanda'yı ise uzatmalar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.